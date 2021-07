Kiko Rivera responde a Anabel Pantoja tras asegurar que está "harta": "Deja de dar por culo y sobre todo déjame ser feliz"

Anabel Pantoja brotó en el programa de este 5 de julio en 'Sálvame', la colaboradora está "harta" de que se la acuse de que filtra información referente a su familia. Y ha saltado después de que Irene Rosales contara en 'Viva la vida' que no entiende por qué hizo público que Kiko Rivera no quería que su prima formara parte de su vida .

"Estoy hasta el mismísimo, si se piensan que filtro, cuento y digo no es así, ese mensaje lo tengo guardado y podría sacarlo porque está en mi poder, a mí se me dejó claro que ahora no quiere saber nada, me preguntan y para negarlo tres meses, soy clara y digo que no quiere tener relación conmigo", aseguraba Anabel contestando así a Irene Rosales.