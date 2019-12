Lydia Lozano estalla tras ser acusada de hacer la pelota a Anabel Pantoja: "Sois patéticos"

Lydia Lozano ha asegurado que no va a hablar más del concurso de Mila Ximénez para no perjudicar la campaña que está llevando a cabo Anabel Pantoja. "Desde que desembarcó aquí Lydia Lozano hay unos lametones de trasero que flipas, entre ellos están los de Lydia Lozano. ¿Ya te ha pedido que le invites a la boda?", le ha preguntado Kiko Hernández a la sobrina de la tonadillera. Lydia ha roto a llorar y ha estallado contra el tertuliano. "No tenéis ni puñetera idea de la amistad que yo tengo con Anabel, tenéis que cuestionar todo, sois patéticos", ha dicho la periodista.