¡Lydia Lozano ya tiene el alta! "Tengo mucho dolor pero estoy muy contenta ¿No me veis más alta?"

La operación fue "delicada" porque la encontraron peor de lo que esperaban, pero todo salió bien y la colaboradora se encuentra perfectamente. Dolorida y medicada, ella misma nos contaba en 'Sálvame' que aún no podía creerse lo que veía en las radiografías y bromeaba con que, al haber separado sus vértebras, ha crecido 1.5 cm.

Lydia Lozano bromea a su salida del hospital

Todo ha ido bien y Lydia puede continuar con su recuperación en casa. A su salida del hospital nos contaba que puede hacer vida normal, tiene que caminar mucho y, eso sí, no coger nada de peso: "Me han dicho que esté tranquila y no haga esfuerzos".