María Patiño, sobre sus retoques: “Cuando superé los problemas de alimentación, es cuando mi terapeuta me indicó que era el momento”

María Patiño y su gran cambio físico

En plató, la colaboradora no ha negado que se haya hecho estos retoques, y ha explicado cuándo empezó a hacérselos, “cuando superé los problemas de alimentación, es cuando mi terapeuta me indicó que era el momento”, ha contado en el programa, y ha puntualizado, que no lo hizo durante el proceso de la terapia, siempre fue después.