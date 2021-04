Mientras María Patiño estaba hablando en el plató de 'Sálvame' de la hija de Rocío Jurado, "me atrevo a decir que ha logrado convencer a Rocío Carrasco que nadie te quiere y te cuida más que yo, y eso no es cierto porque Rocío Jurado y los demás tragaron mucho por esta niña. Rocío Jurado no tenía temor de Antonio David, lo que tenía miedo era perder a su niña", y en esto que Miguel Frigenti le ha interrumpido.