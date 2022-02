María Patiño y Terelu Campos han protagonizado un 'momentazo' en 'Sálvame Lemon Tea' cuando uno de sus numerosos 'piques' ha tenido como resultado el mejor posible: un ataque de risa con el que las presentadoras no podían continuar el programa.

Terelu había lanzado un 'zasca' a Patiño por el estilo de su blusa morada. "¿Te has vestido de lombarda?", le preguntaba en directo. El rostro de su compañera evidenció que no le había hecho nada de gracia, así que contraatacó: "¿Por qué no te levantas y enseñas al público cómo andas?", le respondió.