Máximo Huerta sorprende con una respuesta a Jorge Javier Vázquez: "Vengo enamorado de casa"

Lo que no podía esperar J orge Javier Vázquez es que ante una pregunta del amor, Máximo le respondiera: “Yo vengo enamorado en casa” ¡Y no es broma, lo está de verdad!: “¿Tú te crees que lo cuelgo todo en redes sociales?”, le preguntaba él divertido.

Además, el presentador le lanzaba una indirecta diciéndole que en plena crisis por el coronavirus “¡Qué gusto no ser ministro!”, pero él negaba: “Eso lo dice mi madre, yo no. El pensamiento ‘de la que me he librado’ no lo he tenido”.