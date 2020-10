Kiko Rivera arremete contra Isabel Pantoja en 'Sálvame': los mejores memes sobre la llamada de la discordia

Las redes echaban humo tras descubrirse el conflicto familiar

Kiko Rivera ha entrado en directo por teléfono en 'Sálvame' para arremeter contra su madre Isabel Pantoja. "Mi tristeza viene porque la persona a la que más he amado y amo, mi madre, no sabe diferenciar entre Isabel Pantoja y madre, esa es mi tristeza", comenzaba diciendo el Dj. "Yo lo que necesito es a mi madre, no a Isabel Pantoja y mi madre no está porque el personaje siempre es más".

"Lo que le dije es que si para solucionar sus problemas y los míos, que son más pequeños, hacía falta vender Cantora por mi parte no había problema y que podía coger para ella lo que a mí me tocara, que a mí con que me pudiera pagar y resolver mi problema, yo no quería nada más", ha confesado sobre la posible venta de la finca.

Tras escuchar estas palabras, el programa ha conectado rápidamente con Anabel Pantoja, quien se encontraba entre la espada y la pared y decidía no posicionarse.

"Me he quedado sorprendida. No están las cosas como pensaba, creía que iba a ir mejor. ¡Vosotros lo veis muy fácil! Lo que hay es un p*** malentendido entre mi tía y mi primo ¿Qué hago yo con el peroné roto? ¡No me pongáis en la tesitura!", se ha quejado.

Las redes no han tardado en reaccionar a la llamada de exconcursante de 'GH DÚO' y la red se ha llenado de memes y comentarios. Estos son algunos de los más ingeniosos:

