Nadia, la chica con la que Iker Casillas podría haber sido desleal a Sara Carbonero

Nadia no daba crédito de las pruebas que habían llegado al programa y terminaba reconociendo esta 'relación'. Aunque ella misma negaba rotundamente que ella fuera causante de la ruptura entre la famosa pareja y tras esto, aseguraba que estaba "agobiada" por todo lo que estaban diciendo los medios . Ahora, ha sido ella la que ha querido dar una exclusiva en la revista Semana , en la que destaca que ella "no quería que esto saliera a la luz" y que "si hubiera querido lucrarse con esta historia lo hubiera hecho en 2019". Algo que Kiko Hernández no se ha creído: "Ha esperado el momento. Hace dos semanas que no hablamos de ella y el primer día que la llaman...".

"Todo esto me está haciendo un daño económico grave"

'Sálvame' se ha puesto en contacto con ella tras estas declaraciones y aunque, según confirma, lo ha pasado muy mal, porque lleva "dos semanas sin facturar" . Nunca ha querido "ganar nada con esto" e incluso está "perdiendo dinero", lo que le ha llevado a estar agobiada y cabreada, aunque ya está "algo mejor". Explica que está volviendo a la realidad y "no es bonita" porque se encuentra "apartada de mi gente, de mi trabajo, de mis coches, de mis contactos, y esto me está haciendo un daño económico grave".

Nadia ha hablado con el futbolista tras la polémica

Nadia ha confirmado que ha tenido contacto con Iker Casillas tras todo lo ocurrido: "Hemos comentado esta situación, si hemos hablado". No está cabreado, según confirma ella, pero si preocupado: "Si ahora yo tengo miedo de todo el mundo, él también lo tiene". Pero el exfutbolista la ha apoyado en este mal momento: "Él es compresivo con mi situación. Es una persona muy comprensiva y ha entendido mi postura". "Yo me retiro de todo esto porque no me ha traído nada bueno", así ha querido cerrar este tema, del que han preguntado la prensa a Iker, mientras hablaba por teléfono en su coche, y del cuál no ha querido hacer ninguna declaración.