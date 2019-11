Olga Moreno entra en ‘Sálvame’ para confirmar que se sienta en el ‘Deluxe’: “Contarlo todo va a ser imposible”

“Estoy ahora mismo atacada de los nervios. En la vida me hubiese imaginado yendo al ‘Deluxe’, en la vida lo he habado con David porque no hemos tenido necesidad de hablarlo porque sabíamos que yo… yo no me siento preparada”, comentaba. “Me gustaría poder expresarme porque me parce muy fuerte todo lo que se está diciendo, creo que no sé lo merece”, continuaba emocionada.