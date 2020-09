Aunque Tom le juró y le perjuró que no había tenido nada con Lisabeth , la joven tentación, a Melyssa le costó mucho creerle y comenzaron el concurso llorando a lágrima viva. Tras una noche llena de dolor para ambos, los enamorados se reconciliaron en la primera elección de citas y a Melysue Tom eligiera tener una cita con Luzma, una chica a la que también conocía de fuera del reality. Lo que ella no podía imaginar es lo que verá en el próximo programa de ‘La isla de las tentaciones 2’ .

Mientras que ella intentaba recopilar todos los detalles y palabras que había pronunciado su pareja a la hora de elegir la cita con Luzma para no perder la confianza en él y estar tranquila, él ya estaba más que tranquilo: “Después de haber arreglado las cosas con Melyssa ya puedo empezar la experiencia de buen humor”. Y es que estaba tan tranquilo que durante un juego nocturno en la piscina le tocó besar a una de las chicas y no dudó en hacerlo, y la elegida fue... ¡Luzma!

Marta no para de llorar mientras que Lester decide comenzar a jugar

Sin embargo, Marta no era capaz de asimilar que su novio fuera a tener una cita con la chica con al que ella había discutido el primer día de programa y no ha parado de llorar ni un instante. Sus compañeros han intentado animarla, pero ha resultado imposible. Ella no comprende la actitud de su pareja, no se fía de él y asegura que su relación de pareja ya estaba mal antes de entrar en ‘La isla de las tentaciones 2’.