Raquel Bollo se enfrenta a Gustavo González: “¿No os da vergüenza? ¡Y tú con esas pintas!”

Ahora es Gustavo el protagonista de la noticia. Su chica acaba de anunciar que está embarazada de dos meses pero, hace nueve días, el colaborador decía que no podía confirmar la noticia, con lo que Raquel no entiende que le acusara a ella de hacer lo que ahora él hace. Además, critica que haya accedido a vestirse de bebé: “¿No os da vergüenza? ¡Y tú con esas pintas! Yo en tantos años de exclusivas no me he prestado”.