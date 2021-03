Rocío Carrasco, sobre Antonio David: "Yo como persona no voy a hacer algo que han hecho conmigo"

Rocío Carrasco: "Creo que mi madre estaría hoy aún más orgullosa"

En uno de ellos, veíamos a una Rocío cabizbaja y emocionada al recordar a su madre. " ¿Eres una mentirosa? ", le preguntaban a Rocío. " No lo he sido nunca . Mi madre era una cualidad que siempre resaltaba de mí la generosidad y la sinceridad. Mi madre siempre ha estado orgullosa de mí pero creo que hoy lo estaría más", explicaba.

"Ella me parió y ella sabía que hasta un cierto momento de mi vida he sido una persona valiente, decidida y cabal. He dejado de ser así durante mucho tiempo", apuntaba después.