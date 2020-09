Steisy sufre una depresión explosiva intermitente: "Necesitaba reventar para estar bien"

Steisy recibía a Jorge Javier Vázquez entre lágrimas y nos contaba la mala racha que ha pasado: “Admitir que tenía una depresión me ha costado mucho trabajo”. No entendía por qué se sentía tan mal justo cuando mejor estaba en su vida, de hecho, no se creía que sufría esta enfermedad: “Empecé a ir a un montón de brujas para que me echaran las cartas”.