La tía de Hugo Sierra, sobre la actitud de Adara en 'GH VIP': “Me dan ganas de ir y decirle que no sea tan mala”

Mary Edith asegura que Adara está llevando una “estrategia” por el juego porque ella era muy “feliz” en su relación. Además, ha contado que Hugo está muy “afectado”: “Me dijo que la que está dentro no es ella y que no saber por qué actúa así”. Respecto a las declaraciones de Adara llamando “vago” a su sobrino, Mary Edith ha sido muy clara: “Hugo ha trabajado toda su vida, si no lo hace ahora es porque querrá esta con el bebé” y ha añadido: “Me dan ganas de ir y decirle que no sea tan mala”.