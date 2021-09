Sus padres se enteraron de lo que estaba pasando cuando Víctor le propuso a otro primo jugar a lo mismo. “Cuando le digo sácate el pito es cuando él se va corriendo a mi tía y le dice lo que pasa y se lo cuenta a mi madre”, dijo Víctor Sandoval. Él no se lo había dicho a nadie antes porque el primo, de 14 años, le decía “ no digas a lo que jugamos”.

Sofía Cristo contó en ‘Secret Story’ que también sufrió abusos sexuales con cinco años, algo que ni siquiera su madre, Bárbara Rey, sabía. “un día, una persona, no puedo decir quien ni lo puedo decir nunca, perdona mamá. Con cinco años sufro abusos sexuales de esa persona. Pero no entendía qué era eso hasta que no me relacioné. (…) Nunca se lo he contado a mi madre ni a mi hermano porque es una persona muy allegada a nosotros. Nunca he querido contarlo", confesó.