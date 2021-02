Jorge Javier se sentará este viernes 19 en el trono d ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ para buscar el amor

Kiko Hernández, amigo de Jorge, tenía dudas sobre las intenciones de los pretendientes: “Te quiero y no quiero que te equivoques y que te utilicen para hacer tele”

Jesús Vázquez ha entrado en directo en ‘Sálvame’ para tranquilizar a Jorge y a Kiko: “Todos tienen interés sincero”

Jorge Javier Vázquez está muy ilusionado con su búsqueda del amor en ‘Mujeres y hombres y viceversa’, algo que Kiko Hernández no parece de ver con buenos ojos, porque teme que puedan hacer daño a su gran amigo y pueda acabar pasándolo mal. Tras ver a uno de los pretendientes del presentador, Kiko se mostró bastante crítico.

“Yo creo que tú no tienes ganas de perder el tiempo”, le decía el colaborador, a lo que el presentador contestaba, tajante: “Que dice que no tengo tiempo de perderlo… ¡Tengo todo el del mundo!”. Kiko se explicaba: “Quiero decir que tú ya no tienes ganas de tontear”, pero Jorge Javier también lo negaba, además, aseguraba: “A mí este chico me gusta”.

Kiko no acababa de ver claras las intenciones de Daniel, el pretendiente en cuestión, y Jorge zanjaba con un zasca: “¿Qué pasa que un chico mono no puede fijarse en mí?”. Hernández justificaba su poca confianza alegando que si al chico le gustaba tanto el presentador no entendía que no se hubiera puesto en contacto con él antes, a lo que el futuro tronista le contestaba: “¿Tú te crees que yo puedo leer todos los mensajes que me mandan?”.

Kiko daba su brazo a torcer y explicaba su actitud: “Te quiero y no quiero que te equivoques y que te utilicen para hacer tele”. El presentador aseguraba entender a su amigo y confesaba estar nervioso y tener muchas inseguridades sobre su paso por el trono de ‘MyH’, pero también afirmaba estar muy emocionado: “Yo lo entiendo y, a veces, también lo pienso, pero tengo que arriesgarme. Lo que te pasa en un plató te pasa también en la calle, y mucho más”.

Jesús Vázquez tranquiliza a Jorge y Kiko

Tras las dudas de Kiko sobre las intenciones de los pretendientes de Jorge Javier, Jesús Vázquez llamaba al presentador para tranquilizar a ambos: “Nosotros no nos podemos meter en la mente del ser humano, a los chicos le pueden gustar los focos, pero todos tienen interés sincero. No tengas miedo, no tengas dudas, que estamos haciendo filtro y eliminando a mucha gente”.

