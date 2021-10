08:16 H ¡Buenos días!

¡Buenos días, lectores! La casa de los secretos sigue en completo silencio ya que están todos dormidos cual marmotas. Y no me extraña. La gala de ayer dio para mucho y estarán agotados. Es más, algunos hasta bien entrada la madrugada no se durmieron por lo que hoy veremos en la casa más de un zombie.

Justo en la señal 24 horas vemos a Luca dormir plácidamente. El italiano ayer se dio un beso de película con su amiga Cristina pero luego, una vez vistas las imágenes, ella no terminó muy satisfecha y debatieron sobre ello.