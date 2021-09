Gianmarco y Adara se conocieron en la casa de Guadalix en la casa de Guadalix y terminaron manteniendo una relación que terminó en ruptura, pero Lara Álvarez ha querido saber si el italiano si le gustaría repetir la experiencia de poder entrar: "He vivido muchísimo, una de las emociones más fuertes que he vivido en mi vida, por lo tanto si tuviera que volver yo volvería a la casa, pero depende de con quién". Y ha querido concretar: "Si me preguntas si volvería con Adara a la casa la respuesta sería no".