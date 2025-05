Lo que pensaban y pensaban Elena y Lourdes era cómo hablar con Cecilia sobre esto , la que no entendía el porqué de sus mareos, pero en ningún momento pensaba en la opción de embarazo, pero no les quedaba más remedio cuando, en medio de una cita con Manuel, Cecilia se mareaba y encontraba muy mal y este tenía que llevarla a casa.

Primero, Lourdes se lo comunicaba a Ana y Rosa: "Lo de Ceci no es un empacho, está embarazada". Lo que dejaba a sus compañeras completamente de piedra y, mientras, en la habitación Elena le hablaba de esta posibilidad, lo que Cecilia descartaba: "Yo no he hecho nada". Pero Elena iba más allá: "Ya sé que no has hecho nada, pero cuando huimos de Sevilla, ¿entiendes?"