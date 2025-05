Este cúmulo de cosas y todas las desgracias que pasaban entre medias en el restaurante, hacían que Elena llegase a su límite y convocase una cena con todas las chicas para comunicarles que era la última en 'La Favorita': "Quería daros las gracias, nada de esto hubiera sido posible sin vosotras, sois las compañeras que siempre soñé, pero toca despedirnos, lo he estado pensando y no hay otra solución, no me puedo arriesgar a que os pase algo a alguna de vosotras". A las que comunicaba que se volvía a Sevilla con su suegro, pese a los esfuerzos de las chicas en buscar soluciones.