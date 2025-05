Patricia Fernández 27 MAY 2025 - 00:19h.

Cecilia decidía continuar adelante en tener al bebé que está esperando, pese a las dudas al haberse quedado embarazada después de que el difunto marido de Elena abusara de ella y esto hiciera que ambas huyeran a Madrid.

La joven se quedaba completamente destrozada al enterarse de que está en estado, aunque en el último momento decidía continuar adelante con esto porque le entraba un gran miedo de que a ella pudiera pasarle algo.

Pero esta situación está haciendo que Cecilia no pase por su mejor momento y, es que, no ha sido capaz de compartir esta noticia con nadie más allá que las chicas de 'La Favorita', que ya son su familia. Lo que le ha llevado a distanciarse de Manuel, con el que estaba empezando a vivir un bonito amor y que no entiende nada de la actitud que ella ha tomado con él.

Aunque esto no es todo, Don César, el suegro de Elena, cada vez intenta acercarse más a las chicas que forman el equipo del restaurante, todo lo que entra en su plan para vengarse de Elena, pero ellas todavía no sospechan nada.

La conversación entre Don César y Cecilia

Don César, en una de sus visitas rutinarias al restaurante, tenía un momento para mantener una conversación con Cecilia y bailar con ella, en la que descubría que Cecilia está embarazada: "¿De cuánto estás?"

Con esta pregunta y la respuesta de Cecilia acababa con sus dudas: "¿Cómo lo sabe?". "No lo sabía, pero tenía mis sospechas y tú me lo acabas de confirmar, ¿es de mi hijo?", reaccionaba él y, aunque ella no confirmaba nada y prefería mantenerse en silencio, Don César continuaba con sus palabras: "Cecilia, no te preocupes, ni a ti ni al bebé os va a faltar nunca de nada, te lo prometo".