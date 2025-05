Patricia Fernández 20 MAY 2025 - 00:40h.

Los problemas no se terminan en 'La Favorita' y, es que, en medio de una gran fiesta que Félix Montenegro daba en el restaurante, la policía irrumpía por sorpresa para hacer una redada ante los rumores de que Don Benito estaba utilizando el local para sus negocios de contrabando.

El comisario interrogaba a todo el equipo y, en especial, a Elena, no creyéndose sus explicaciones, a la que detenía y amenazaba incluso con meter a prisión, pero los movimientos de Don César y sus contactos hacían que esto no ocurriese.

En medio de todo este revuelo, las señoras del barrio se agolpaban en la puerta del restaurante, entre protestas y gritos, para intentar hacer que el restaurante cerrase sus puertas y que las chicas abandonasen el barrio, asegurando que son una mala imagen para el mismo y creyendo que lo que ocurre dentro del restaurante es ilegal.

Tanto era así, que la señora Peláez, casera de las chicas de 'La Favorita', las daba un ultimátum para que dejasen su piso y las denunciaba ante el ayuntamiento para que tuvieran que cerrar el restaurante para siempre.

Pero Elena, en medio de la desesperación de lo acontecido, utilizaba el último cartucho que se le ocurría para que esto no llegara a ejecutarse. Con ayuda de Julio y de uno de sus clientes más fieles, buscaba entre los secretos más escondidos de las mujeres que protestaban para cerrar el restaurante y utilizaba esto para que ellas dieran marcha atrás.

"Es una lástima que hayamos llegado a este punto"

"Hemos recibido una denuncia, por lo visto en este restaurante se han cometido delitos de escándalo público", decía el delegado del ayuntamiento al llegar al establecimiento, dispuesto a clausurarlo, pero Elena no dudaba en actuar: "Es una lástima que hayamos llegado a este punto porque, nosotros hemos cometido errores, pero como todas las aquí presentes. Es mucho más fácil reconocer el pecado en otro que en uno mismo".

Elena no dudaba en decir algunos de los secretos que había descubierto y esto hacía que estas mujeres dieran marcha atrás, en especial la señora Peláez, que no solo no denunciaba al restaurante, sino que dejaba que las chicas sigan viviendo en su piso y con un mes gratis de alquiler.