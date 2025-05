Patricia Fernández 20 MAY 2025 - 00:56h.

Cecilia se quedaba completamente rota al enterarse de que está embarazada y que esto solo ha podido ocurrir después de que el marido fallecido de Elena abusase de ella, lo que hacía que ambas a marcharse a Madrid.

Las preocupaciones no salían de la cabeza de Cecilia desde que descubriese esta noticia, llegándose a plantear no tener al bebé, momento en el que recibía el consuelo y apoyo de Ana, que le contaba su mayor secreto, que ella se quedó embarazada hace años y decidió no tenerle: "Me sentí muy sola, pero yo ahora no te voy a soltar de la mano".

Cecilia, tras darle muchas vueltas, llegaba a la conclusión de que quería terminar con este embarazo y, junto a Ana, concretaban la cita.

Pero algo ocurría, Ana y Cecilia volvían al restaurante y la joven contaba la decisión definitiva que había tomado sobre su embarazo: "No he podido hacerlo, tengo miedo de tener al bebé, pero me daba miedo de que algo saliera mal y que me pasara algo a mí, eso no es justo".

Cecilia decide tener al bebé y recibe el apoyo de todas

"No es justo, pero me vas a tener aquí para lo que necesites, tú y tu bebé si es lo que quieres", le decía Elena, mientras Lourdes quería dejarle esto también claro: "Los dos nos vais a tener aquí para siempre". Y todas ellas le mostraban su apoyo a una Cecilia preocupada, pero siempre juntas, como lo han hecho hasta ahora las chicas de 'La Favorita'.