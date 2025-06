Elena y Julio tienen mucho de lo que hablar tras el último episodio de celos, pero él considera que hay un tema más importante sobre el que hablar: César

Elena se entera por Julio de la decisión que ha tomado sobre su futuro en 'La Favorita': "¿Nos dejas?"

Compartir







En 'La Favorita 1922' Julio llega a casa dándole vueltas a la cabeza y, con las luces apagadas, decide servirse una copa. Acaba de estar con Don Benito, a quien le ha intentado sonsacar qué estuvo hablando con Don César el otro día en el restaurante. Sin embargo, su plan no ha tenido mucho éxito. De repente, las luces se encienden y aparece ante sus ojos Elena, con un semblante serio. "¿Me estabas esperando?", le pregunta él al verla. "Supuse que querrías hablar conmigo y darme una explicación, supuse que querrías hacerlo a solas y supuse que no querrías venir a casa y que te vieran las chicas", explica ella. "Supongo que me conoces muy bien", confiesa él. Ambos tienen mucho de lo que hablar después del último episodio de celos de Julio, algo por lo que Elena no está dispuesta a perdonarle tan fácilmente.

La tensa conversación sobre el episodio de celos

A pesar de que Julio asegura haberle pedido perdón a su novio Félix Montenegro por propinarle un "derechazo" y a su mujer "por casi arruinarle su nueva carrera", a Elena no le sirve porque lo más importante no se lo ha comunicado: "Seguro que no le has dicho que los celos no eran por ella, ¿verdad?". Él se hace el 'loco', pero ella no le va a dejar escapar en esta ocasión: "Te dije lo que sentía por ti y me rechazaste Julio porque no querías hacerle daño a Lola. Muy bien, yo tampoco. Pero a diferencia de ti yo lo acepto y sigo adelante, y tú tienes que hacer lo mismo. Y tienes que dejarme ser feliz".

Y es que Julio no quiere dejarle con "ese engreído", pero Elena lo niega pues hay una parte de él que desconoce. Ante su tajante respuesta en la que niega su intención de intentar conocerle más, Elena se niega a darle más explicaciones porque, en definitiva, no es asunto suyo. "¿Sabes lo que sí que lo es? El restaurante", apunta. Tras echarle en cara que esta es la razón por la que se va, Julio le reitera el plan que tiene entre manos: "Me voy a encargar de las cuentas y cuando doy mi palabra lo cumplo".

Sin embargo, a Julio hay un tema que le está carcomiendo la cabeza y que considera que es el más importante sobre el que deben hablar: César.

Elena, incrédula ante la desconfianza de Julio hacia César

Cuando Julio le confiesa que hay algo en su suegro que no le cuadra y que cree que tiene malas intenciones, Elena repite su nombre como símbolo de incredulidad. "¿El que nos ha ayudado a mantener a Don Benito a raya?, ¿el que me ha sacado de la cárcel?, ¿el que ha recuperado el anillo de Covadonga?... ¿Ese César?" Pero Julio tiene la certeza de que "trama algo" al verles juntos hablando en el restaurante porque éste le aseguró que no conocía de nada a Don Benito. Al ver la desconfianza de Elena sobre su sospecha, Julio insiste: "Hay algo que me da mala espina. Confía en mi". Sin embargo, después de todo lo sucedido, a Elena le cuesta creer.

"La reacción que he tenido hacia tu novio ha sido exagerada e infantil. Y sí, ha sido por celos hacia ti. Lo reconozco, me ha superado. Pero te prometo que todo lo que pienso de César, lo noto. No sé, tengo un presentimiento. De verdad, créeme", le confiesa. "¿Sabes lo que creo?, que lo mejor que nos puede pasar es que te vayas de viaje, que nos perdamos de vista. Y te pido por favor que cada uno vaya por su lado porque yo no puedo más con esto", concluye ella.