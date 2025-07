Laura Ceballo 22 JUL 2025 - 00:40h.

Hace días que Sebas está especialmente preocupado por una de sus hijas. Cada noche, Gema chatea con un chico mayor que ella y él no ha podido evitar sentir la incertidumbre de saber qué hablarán o qué tipo de contenido intercambiarán en sus mensajes.

Preso de los nervios, decide coger su ordenador portátil y llevarlo a comisaría para que su compañero Miguel le ayude a desbloquearlo y poder descubrir finalmente cuáles son sus conversaciones. Y, aunque en un principio se niega, finalmente Sebas consigue convencerle: "Es un tío mayor que creo que está acosando a mi hija. No duermo por la noche de la angustia que tengo", le ha confesado.

Al ver su preocupación, ha aceptado concederle este "favor personal" y se ha puesto manos a la obra. Una vez había chequeado el ordenador, ha avisado a Sebas para contarle lo que había encontrado.

"La buena noticia es que no hay ni vídeos eróticos ni fotos explícitas de tu hija, ni nada por el estilo que deba preocuparte. Pero he accedido al chat de Gema y la conversación es bastante intensa. Este tío le está lavando el cerebro, Sebas. Se está aprovechando de la situación, de que ella está alterada por el tema del divorcio y eso. Y a ti no te soporta", ha comenzado.

Sebas descubre el contenido de los mensajes

Pero lo peor aún estaba por llegar y Miguel le ha pedido que estuviera calmado antes de continuar: "Han hablado de fugarse". Pero, lejos de estar tranquilo, Sebas ha estallado: "¡No me jodas, Miguel! ¿Fugarse a dónde? Si un pederasta se va a fugar con mi hija, por lo menos quiero saber cómo la ha convencido", le ha dicho pidiéndole que introdujera la contraseña.

Al ver sus conversaciones con sus propios ojos, Sebas se ha mostrado más vulnerable que nunca y con un miedo terrible a lo que puede estar por venir: "Hijo de la gran p***. Me tienes que ayudar a cazarle. ¿Quién es este tío?". Pero no será tan fácil, y así se lo ha hecho saber Miguel: "No lo sé, pero no he podido acceder a su dirección IP, lo cual no es buena señal. Significa que no es un chaval cualquiera, este tío es un profesional. Y seguramente tu hija Gema no ha sido la primera menor a la que se lo hace".