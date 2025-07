Laura Ceballo 22 JUL 2025 - 00:15h.

Carmen lleva nueve años luchando por encontrar a su hijo Pablo. Y es que, por más que parecen acercarse, siempre hay algo que termina frenando su mayor deseo: recuperar a su hijo. Su último intento pasó por viajar hasta Qatar en su búsqueda. Allí tuvo una tensa conversación con Ulahabi y, posteriormente, un presunto reencuentro con su hijo.

Ulahabi trazó un plan y Carmen no se encontró realmente con su hijo. Por ello, las pruebas de ADN que no dudó en pedir han dado un resultado negativo, algo que ha sumido a Carmen en la desmoralización total.

Su conversación con Santiago Abad

En su vueta a España, se ha mostrado totalmente desolada al verse de nuevo con Santiago y le ha confesado cuál es su teoría: "Es mucho más fácil pensar que Ricky nos ha mentido. Y aceptarlo. Igual ha oído hablar de otro niño..". Y, antes de marcharse de su despacho, le ha dejado claro cuál es su postura: "Si lo tiene Ulahabi, posiblemente Pablo sea muy feliz, mucho más que conmigo. Al fin y al cabo yo dejé que me lo robaran. No puedo más".

El momento más tenso de Carmen

Lo que Carmen no esperaba era que Ricky se presentara en su casa acompañando a Ousman. Al verle aparecer, Carmen se ha levantado muy seria y no ha dudado en preguntarle: "¿Qué haces tú aquí?".

"¿Tú qué les has dicho a Sebas y a Santiago? Porque me han tratado como si siguieran sospechando de mí", le ha respondido él. Y ella le ha contestado con una nueva pregunta: "¿Por qué me mentiste?".

Y, aunque él le ha asegurado que no mintió, ella se ha visto superada por la situación y ha perdido los nervios mientras le empujaba en varias ocasiones: "¡Me has mentido, hijo de p***! ¿Dónde está Pablo? ¡Dime la verdad! ¿Dónde está su cuerpo? ¡Dímelo!".

Él le ha repetido una y otra vez que no lo sabe, pero ella ha caído al suelo y, de rodillas, le ha suplicado una vez más antes de que él abandonara su casa: "Necesito saberlo, por favor. Necesito descansar, necesito enterrarle. Por favor, dímelo".