12 AGO 2025





Después de la llegada de Pablo a España para buscar las respuestas que necesita sobre su familia, las cosas no se pondrán fáciles para Carmen, la que no sabrá muy bien cómo lidiar con su actitud.

En medio de todo esto, Sonia Ledesma tendrá sospechas de la actitud de Carmen, con el foco puesto en la desaparición de Pablo de la casa de Ulahabi, la que empezará a sospechar sobre esto.

Los frentes abiertos no cesarán para Carmen, la que tendrá un encuentro con Amira Ulahabi, al que Pablo le acompañará.

Además, las complicaciones no cesarán en casa de Sebas, a la que su exmujer ha llegado para ayudarle con todo lo que está pasando con las niñas. Y, Sonia Ledesma será testigo del atropello a Ramallo.

Todo esto y mucho más en el próximo capítulo de 'Desaparecidos': ¡puedes darle al 'play' al vídeo para ver un avance: no te lo puedes perder!