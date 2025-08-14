Los fans y sus similitudes con los personajes de 'La que se avecina': "Soy muy chunga, como la Chusa"

Salimos a la calle para descubrir qué vecino de Montepinar vive dentro de cada fan

Los fans no se ven en los personajes más sensatos, sino en los más extremos: Recio, La Chusa o Amador se convierten en espejos exagerados… pero reales, ¡dale play!

¿Te has sentido alguna vez como Antonio Recio? ¿Como Amador? ¿O más bien como Judith Becker, atrapada en dilemas existenciales y relaciones imposibles? 'La que se avecina' tiene un personaje para todos… y la gente lo sabe.

Nos lanzamos a las calles de Madrid en plena ola de calor con una misión sencilla: preguntar a los fans con qué personaje de la serie se identifican. Y la respuesta fue clara: todos pertenecemos, en parte, a Montepinar. Lo curioso no fue tanto quiénes eligieron, sino por qué.

Lejos de escoger a los personajes más sensatos, el público se volcó en los más extremos y carismáticos. Antonio Recio, Amador Rivas, La Chusa, Yolanda Morcillo —la Reina del Brillo—, Raquel Villanueva y Enrique Pastor fueron los más mencionados. Y cada elección venía acompañada de una historia personal.

Una mujer nos confesó entre risas que se siente identificada con La Chusa, porque ella también es "muy chunga". Así, sin más. Su desparpajo, su manera de hablar sin filtros y su capacidad para salir de cualquier lío la han convertido en un icono callejero con el que muchas se ven reflejadas.

Otra fan nos sorprendió al elegir a Raquel Villanueva, pero no por sus dramas amorosos: "Porque es muy elegante", nos dijo con total seguridad. Y es que, más allá de las tramas, hay quien se queda con el porte, el estilazo y la energía con la que pisa los tacones en Mirador de Montepinar. Antonio Recio también fue una elección popular, especialmente entre quienes se identifican con su carácter directo, sin pelos en la lengua y su forma de llevar el control… aunque nadie se lo haya pedido.

Enrique Pastor representa a los que trabajan sin parar, los "buenos y pringados" que sostienen el edificio (y la vida) mientras están a punto de explotar por dentro. Amador, al caos con patas que nunca pierde el entusiasmo. Y Yolanda Morcillo, a quienes no tienen miedo de brillar —literal y figuradamente—, con autoestima por las nubes y una frase demoledora siempre lista.

Pero lo interesante no es solo a quién eligen, sino cómo lo explican. 'La que se avecina' funciona como un espejo roto: exagerado, distorsionado, pero real. Refleja la ansiedad, los dramas cotidianos, el caos del trabajo, las crisis personales… y todo eso, entre carcajadas. Por eso conecta. Por eso no importa si llevas quince años siguiéndola o la pillas de fondo mientras cenas: sabes que ahí hay algo tuyo.

Con más de 15 temporadas, la serie de los hermanos Caballero sigue viva porque sus personajes nos recuerdan a nosotros mismos. La gente no los elige por lo que hacen, sino por cómo se sienten al verlos. Y eso lo dice todo.

¿Y tú? ¿A quién te pareces? ¿A la chunga del edificio, a la reina del brillo o al Cuqui en su etapa más intensa? Dale play y únete al debate. Y no te preocupes: aquí no se juzga a nadie. Solo se convive.