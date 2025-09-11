Logo de telecincotelecinco
Avance | Gabi descubre toda la verdad tras la confesión de Andrea: “En mi cara”
Gabi descubre toda la verdadTelecinco.es
El primer capítulo de 'La Agencia' ha traído consigo un sinfín de momentazos que nos ha hecho conocer mejor a cada uno de sus personajes. Y no solo eso. Algunos de ellos ya han sufrido situaciones que les han llevado tanto a las risas como a las lágrimas.

Es el caso de Gabi, que una buena mañana se despertó y se topó con una confesión de su mujer, Andrea, que no esperaba para nada. Tras quedarse completamente descolocado y abatido, en el próximo capítulo descubrirá toda la verdad al detalle. Una nueva realidad con la que tendrá que convivir día a día.

Por otro lado, Matías continuará a la defensiva con la inesperada llegada de Laura, algo que le pilló por sorpresa y que no termina de tolerar: "No sé qué haces en Madrid. Yo para ti soy el señor Alvarado, ¿entendido?". Ella, por su parte, continuará haciendo su trabajo y conocerá a un joven que en la agencia confundirán con "su novio".

Todo esto inmersos en el ritmo frenético que marcan sus agendas. Porque el trabajo en Rebecca Talent nunca termina. Todos sus agentes se enfrentan a nuevos retos. ¿Serán capaces de superarlos?

