Para Daniel Écija, showrunner de 'La Agencia', adaptar 'Call my Agent!' era la oportunidad de reinterpretar un fenómeno global desde la mirada española

El productor reconoce el vértigo del estreno y subraya que el reto fue ajustar el tono y el ritmo para conectar con el público español, ¡dale play!

El productor Daniel Écija lo dijo antes del estreno: adaptar un éxito internacional no consiste en calcarlo, sino en darle alma propia. Y con esa premisa aterrizó el pasado miércoles 10 de septiembre en Telecinco 'La Agencia', la esperada versión española de 'Dix pour cent' (Call my agent!), una de las series europeas más exitosas y adaptadas de los últimos años.

Una adaptación "muy del sur"

La ficción, presentada en el FesTVal de Vitoria, llega producida por Good Mood (Mediawan) para Mediaset España con Daniel Écija y Ghislain Barrois como productores ejecutivos, Víctor Pedreira al frente del guion y David Molina Encinas en la dirección. La apuesta busca trasladar a nuestro país el universo de los representantes artísticos, pero con un tono mediterráneo, cercano y reconocible para el espectador español.

"'Call my agent!' es una serie muy francesa. Nosotros hemos hecho una serie muy española, muy del sur. La Agencia bebe del original, pero se construye con códigos, tonos y conflictos profundamente nuestros", explicó Écija, subrayando que el reto no ha estado en replicar el formato, sino en darle una identidad propia.

El reto de encontrar el tono

El productor reconoce que lo más difícil fue encontrar el tono y el ritmo adecuados. "Al principio hay vértigo, la incertidumbre de si lo que has trabajado durante un año va a sonar como quieres. Pero cuando ves que la orquesta empieza a funcionar, llega el disfrute", confiesa. Una confesión que resume bien lo que se ha propuesto: una comedia coral, dinámica y con emoción.

Más allá de las intrigas laborales, Écija recalca que 'La Agencia' es una serie de personajes: frágiles, divertidos, emocionantes y muy humanos. "No es una ficción sobre una profesión, sino sobre un grupo de personas con las que el espectador se puede reconocer. Queremos que cada semana entren en tu casa como si fueran parte de tu vida".

La serie cuenta con un reparto encabezado por Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Manuela Velasco, Carlos Bardem, Fiorella Faltoyano, Andrés Velencoso y Goya Toledo, junto a jóvenes como Denisse Peña, Iñaki Mur o Carlos Alcaide. Y a este núcleo se suman cameos de grandes estrellas españolas que se interpretan a sí mismas: Belén Rueda, Jaime Lorente, Clara Lago, Jose Coronado, Luis Zahera o Sara Sálamo, entre otros. Un recurso que, según Écija, aporta frescura y conecta la ficción con la realidad del espectáculo.

"Cada país tiene que encontrar su ruido propio, su manera de contar. 'La Agencia' es nuestra manera de hacerlo", concluye el productor. Una declaración de intenciones que marca el rumbo de esta nueva ficción de Telecinco: entretener, emocionar y demostrar que una adaptación puede ser mucho más que una copia. Dale Play a la entrevista completa.