Tour por los escenarios de 'La Agencia': Así es Rebecca Talents por dentro

Los espectadores de 'La Agencia' tienen ahora la oportunidad de vivir algo único: recorrer por dentro Rebecca Talents, la agencia ficticia que sirve como epicentro de todas las historias de la serie. En este vídeo exclusivo, los decorados se convierten en protagonistas para enseñar cada detalle del universo en el que transcurren las tramas.

El tour permite adentrarse en los despachos donde se cierran contratos millonarios, las salas de casting en las que se descubren nuevas promesas y los espacios más íntimos en los que los personajes viven momentos cargados de emoción. Cada rincón está diseñado para reflejar el ritmo, el glamour y también las tensiones propias del mundo de la representación artística.

Rebecca Talents no es un simple set: es un personaje más de la serie. La ambientación, los muebles, los colores y hasta la distribución de los espacios están pensados para transmitir cercanía y realismo, envolviendo al espectador en la atmósfera de la ficción. Este recorrido permite descubrir secretos y rincones que, normalmente, pasan desapercibidos en pantalla, pero que son clave para entender el alma de la serie.

Además, el vídeo muestra cómo los escenarios se han convertido en un punto de encuentro para el reparto, liderado por Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Manuela Velasco, Carlos Bardem, Fiorella Faltoyano, Andrés Velencoso y Goya Toledo, junto a jóvenes talentos como Denisse Peña, Iñaki Mur o Carlos Alcaide. A este elenco se suman cameos de estrellas que se interpretan a sí mismas —Belén Rueda, Jaime Lorente, Clara Lago, Jose Coronado, Luis Zahera o Sara Sálamo— que aportan frescura y conectan la ficción con la realidad del espectáculo.

Con este tour, 'La Agencia' acerca a los fans a su universo como nunca antes, permitiendo descubrir Rebecca Talents desde dentro y comprobar que los escenarios son tan magnéticos como las historias que se desarrollan en ellos. Dale al play y adéntrate en el corazón de 'La Agencia' con este recorrido exclusivo.

Daniel Écija desvela los secretos de la adaptación para que 'La Agencia' sea muy española: "Es algo muy nuestro"

El productor de la serie, Daniel Écija, lo dijo antes del estreno: adaptar un éxito internacional no consiste en calcarlo, sino en darle alma propia. Y con esa premisa aterrizó el pasado miércoles 10 de septiembre en Telecinco 'La Agencia'.

La apuesta busca trasladar a nuestro país el universo de los representantes artísticos, pero con un tono mediterráneo, cercano y reconocible para el espectador español: "'Call my agent!' es una serie muy francesa. Nosotros hemos hecho una serie muy española, muy del sur. 'La Agencia' bebe del original, pero se construye con códigos, tonos y conflictos profundamente nuestros", explicó Écija, subrayando que el reto no ha estado en replicar el formato, sino en darle una identidad propia.

"Cada país tiene que encontrar su ruido propio, su manera de contar. 'La Agencia' es nuestra manera de hacerlo", concluye el productor. Una declaración de intenciones que marca el rumbo de esta nueva ficción de Telecinco: entretener, emocionar y demostrar que una adaptación puede ser mucho más que una copia. Dale Play a la entrevista completa.