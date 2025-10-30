Laura Ceballo 30 OCT 2025 - 00:40h.

Ya puedes ver las primeras imágenes del próximo episodio

Disfruta de todos los capítulos de 'La agencia' en Mediaset Infinity

Compartir







El octavo capítulo de 'La agencia' ha llegado cargado de novedades importantes. Una vez más, Andrea descubre algo inesperado de Asier. Mientras él está en la ducha preparándose para comenzar un nuevo día, ella descubre que tiene escondida en su maletín una cajita con una joya y su reacción es la de creer que le va a pedir matrimonio, aunque poco a poco va cambiando de idea.

Además, después del bombazo que soltó en la celebración de sus Bodas de Plata con Victoria, Matías regresa a la agencia sin saber muy bien qué va a ocurrir con su futuro laboral. Por otro lado, Gabi acompaña a Toni Acosta a una entrevista en televisión que no acaba como esperaban, ya que la actriz protagoniza un inesperado y tremendo rifirrafe con la presentadora del programa.

En el próximo episodio, otra estrella llega a Rebecca Talent. Clara Lago, representada de Matías, graba una serie. Pero lo más impactante es que lo hará con su hijo, Ismael, quien continúa tremendamente enfadado con él tras haber conocido su traición. Por su parte, Gabi estará a punto de descubrir una noticia que le cambiará la vida para siempre.

Y, por primera vez, Valeria y Andrea compartirán una conversación a solas en el baño. Y es que Valeria descubrirá a Andrea entre lágrimas, y ella no dudará en confesarle el motivo.

Todo esto y mucho más, el próximo miércoles en el noveno episodio de 'La agencia'.