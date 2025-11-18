Raúl Peña se suma al reparto en una temporada clave para la serie, marcada por nuevos personajes y el regreso de tramas clásicas del universo Caballero

El actor admite que entrar en un reparto consolidado durante 18 años impone, pero asegura que la acogida fue más cálida de lo esperado, ¡dale play!

La temporada 14 de 'La que se avecina' ha aterrizado con fuerza en Telecinco y lo ha hecho con una mezcla ya reconocida por millones de espectadores: incorporaciones sorpresa, giros inesperados y un reparto cada vez más híbrido entre clásicos del universo Caballero y nuevas incorporaciones.

Entre ellas, una de las más celebradas: Raúl Peña, al que hemos entrevistado en exclusiva para esta web. El actor vuelve a dar vida a Martín, mismo personaje que en 'El Pueblo', un chef perfeccionista recién llegado de Soria con más ilusión que éxito, que llega al 'Contubernio 49' acompañado de su mujer Cristina (Ana Arias) tras estrenarse como padres y tratando de amoldarse a su nueva vida en la ciudad.

Una trama muy alineada con el momento actual de la serie: nuevas familias, conciliación imposible y la eterna pregunta social convertida en comedia, ¿se puede ser padre, profesional y mantener la cordura… especialmente si tus vecinos son Amador, Bruno, Berta o la Marquesa?

“Martín me llegó en un momento clave”

Raúl reconoce que su personaje le ha marcado más allá del guion. Cuando le preguntamos qué le ha aportado Martín, no duda: habla de cambio personal, de una etapa nueva y de algo más profundo que, por ahora, prefiere que sea el público quien descubra entre tramas y gestos.

No es la primera vez que Peña se enfrenta a un rol cómico, pero reconoce que 'La que se avecina' tiene una energía diferente: Ritmos rápidos, situaciones cada vez más locas y un set donde, según admite, es casi imposible no reírse. Las tomas falsas, las anécdotas entre escenas y la convivencia con actores que llevan 18 años conviviendo con sus personajes forman parte de un ecosistema creativo que él resume en una frase que deja ganas de más: “Lo que no se graba a veces es mejor que lo que se emite.”

Ser el nuevo en un reparto histórico

Raúl entró a la serie con una situación poco habitual: incorporarse a un reparto que lleva casi dos décadas funcionando como una familia. ¿Hubo nervios? Sí. ¿Hubo sorpresa? También. Porque detrás de cada gag y cada personaje icónico hay muchísima disciplina, técnica y entusiasmo, algo que él destaca como una de las razones por las que la comedia continúa funcionando y renovándose.

Ya hay memes, teorías y quinielas sobre el destino de Cristina y Martín: ¿Serán la pareja “normal” que equilibre el edificio? ¿O pasarán a engrosar la lista de romances y explosiones absurdas que caracterizan la serie desde sus inicios? ¿Terminarán adaptándose… o contaminándose?

Los motivos del éxito de 'La que se avecina', según Raúl Peña

Después de 18 años en emisión, tendencia constante en redes, récords en streaming y ahora nueva temporada en Telecinco, había una pregunta obligatoria en nuestra entrevista con Raúl Peña: ¿Cómo es posible que 'La que se avecina' siga funcionando como el primer día? Su respuesta da una pista clara sobre la filosofía interna con la que se crea la serie… y dice mucho más de lo que parece a simple vista. Dale play.