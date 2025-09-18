Javier Gutiérrez, y la llamada más importante que recibió de su representante: "Nunca la olvidaré"

Con dos premios Goya y una carrera que abarca teatro, cine y televisión, Javier Gutiérrez se consolida como uno de los grandes referentes de la ficción española

El actor reivindica la humanidad como sello de su personaje y de su forma de entender la interpretación, ¡dale play!

El streaming ha transformado el modo de consumir ficción: temporadas breves, capítulos de menos de una hora y estrenos simultáneos a escala global. En medio de ese panorama, Telecinco se desmarca con una propuesta que suena a clásico: 'La Agencia', trece capítulos de setenta minutos que recuperan el pulso del prime time tradicional.

El reto no es menor, y Javier Gutiérrez lo sabe. El actor, dos veces ganador del Goya y referente indiscutible de la interpretación en España, reconoce que enganchar al espectador en abierto con un formato tan ambicioso exige oficio y autenticidad. Y justo eso es lo que promete su personaje, Gabi, un representante que rompe con el cliché del tiburón despiadado para reivindicar algo casi revolucionario en la industria: la humanidad.

La serie, que combina entretenimiento y humor con una mirada crítica al negocio del espectáculo, se adentra en un territorio poco explorado: el de quienes trabajan en la sombra para sostener la carrera de los artistas. Y lo hace a través de un reparto coral en el que Gutiérrez ejerce como rostro visible y como embajador de una ficción que aspira a reconciliar al público con las grandes historias en abierto.

La presencia de un actor de la talla de Gutiérrez, capaz de conectar tanto con el gran público como con el espectador más cinéfilo, refuerza esa apuesta por volver a situar la televisión en abierto en el centro de la conversación cultural. Dale Play y no te pierdas la entrevista completa.

Humano: el test de Javier Gutiérrez

Planteamos al actor un breve cuestionario que funcionó como guiño y como radiografía personal. Le pedimos posicionarse entre cine, teatro o televisión; recordar la llamada de un representante imposible de olvidar; rememorar un rodaje que todavía hoy le parece surrealista; confesar con qué compañero de profesión se iría de cañas; y, finalmente, definir a su personaje en una sola palabra.

Las respuestas, lejos de ser anecdóticas, sirven para entender a un intérprete que no pierde de vista sus raíces teatrales, que reconoce los hitos que marcan una carrera, que no olvida la dureza de ciertos rodajes y que sigue valorando la camaradería de los compañeros de viaje. El cierre, con esa palabra que repite como un mantra —humano—, resume no solo a Gabi, sino también la forma en la que Javier Gutiérrez entiende la interpretación. Dale Play y conoce más a fondo a Javier Gutiérrez.

Javier Gutiérrez reivindica el talento de Manuela Velasco y el reparto de 'La Agencia' juega a entrevistarse

En el juego de "preguntas encadenadas" realizado en exclusiva por esta web al reparto de 'La Agencia', Javier Gutiérrez protagonizó uno de los momentos más especiales al reivindicar el talento de su compañera —y esposa en la ficción— Manuela Velasco: "Manuela es una de las mejores actrices de este país y la gente todavía no se ha enterado". Con gestos como este, el actor confirma por qué es una de las voces más respetadas de la interpretación en España. ¡Dale play y no te pierdas la respuesta de Manuela!