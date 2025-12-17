Aquí tienes las mejores tomas falsas del séptimo capítulo de la nueva temporada de 'La Que Se Avecina'

Cuando el guion se rompe y las risas se apoderan del set: Las tomas falsas del sexto capítulo de 'La Que Se Avecina'

Este 16 de diciembre, una carta de desahucio ha llegado a Conturbenio, 49 y lo ha hecho concretamente al buzón de los Recio. Una noticia que ha caído como un jarro de agua fría a los personajes, quienes sacan enormes carcajadas en los espectadores desde hace casi dos décadas.

Sin embargo, esta amarga carta no ha logrado opacar los momentos que el reparto ha vivido detrás de cámaras vividos durante el rodaje del séptimo capítulo. Y es que las tomas falsas de la serie demuestran que 'La Que Se Avecina' continúa siendo un espacio donde la risa nace tanto dentro, como fuera de plano.

Recuerda que, si te ha sabido a poco el capítulo, puedes volver a disfrutarlo en la plataforma de contenidos de Mediaset Infinity. Ya queda menos para que la nueva temporada llegue a su fin, así que no te pierdas la cita de cada martes, a las 23:00 horas, en Telecinco... ¡Disfruta de 'La Que Se Avecina' en estado puro!.