Carmen Machi analiza el impacto social de Aída en la première de ‘Aída y vuelta’: “Es un personaje fascinante”

Paco León, sobre cómo ha evolucionado el humor: "Es más fácil de explicar viendo la película"

A pocos días de su esperado estreno en cines el próximo 30 de enero, este martes 27 ha tenido lugar la alfombra roja de ‘Aída y vuelta’ en los Cines Callao de Madrid. Por ella han desfilado los protagonistas de la mítica serie de Telecinco, encabezados por Paco León, director y uno de los intérpretes del proyecto, y Carmen Machi, rostro imprescindible del universo Aída.

La película, lejos de ser una secuela tradicional, propone una mirada distinta y arriesgada sobre la serie que marcó a toda una generación. Paco León —que dio vida a Luisma en la ficción original y que ahora se pone tras las cámaras— plantea un ejercicio metaficcional que revisita el fenómeno 'Aída' desde el presente, reflexionando sobre el humor, el paso del tiempo y el contexto social en el que nació la serie.

'Aída y vuelta' recupera el universo de la serie estrenada en 2005, pero no continúa la historia de forma lineal. En su lugar, recrea el rodaje de un supuesto último episodio en 2018, mezclando ficción y realidad. Los actores interpretan tanto a sus míticos personajes como versiones ficticias de sí mismos, reservando para el final un episodio inédito que busca satisfacer a los seguidores más fieles.

Este planteamiento permite reflexionar sobre cómo han cambiado la sociedad, la corrección política y la forma de entender el humor. Una revisión que no ha estado exenta de debate en redes sociales, pero que Paco León defiende como una forma honesta de dialogar con el legado de la serie.

Carmen Machi y el impacto social de Aída

Durante la alfombra roja, hemos hablado con Carmen Machi, quien ha reflexionado sobre el profundo impacto social que ha tenido su personaje a lo largo de los años. Para la actriz, Aída García sigue siendo mucho más que un papel.

“Es un personaje fascinante. A nivel social me quedo atónita con lo que ha provocado y lo que provoca”, admitía la actriz. Machi destacaba el respeto y el cariño que sigue recibiendo Aída por parte de personas de perfiles muy distintos: “Cuando veo cuánto la respetan, a esta mujer de baja cultura, prácticamente analfabeta, maltratada, separada, con un coraje increíble… y que la adoran, digo: bravo. Ahí me reconcilio con la sociedad”.

Un legado que, según la actriz, va más allá de lo profesional: “Todo lo que me ha regalado Aída a nivel social es muy impactante. A nivel personal es algo muy fuerte”.

Humor, memoria y revisión social, según Paco León

Paco León nos ha explicado que 'Aída y vuelta' no pretende ser la continuación que muchos esperan, sino una invitación a reflexionar sobre cómo se perciben hoy algunos chistes y situaciones que en su momento fueron un éxito. “Se entiende mejor viéndola”, ha asegurado el director, convencido de que el espectador encontrará en la película un diálogo entre pasado y presente cargado de humor, nostalgia y emoción.

Con su estreno a la vuelta de la esquina, 'Aída y vuelta' se prepara para reencontrarse con un público que, años después, sigue considerando a Aída García un símbolo de coraje, verdad social y comedia sin filtros.

