Lara Guerra 29 ENE 2026 - 00:55h.

Alicia y Miranda se conocen más personalmente en medio de la investigación del caso de su familia

Curiosidades de 'Pura Sangre', la nueva serie de Telecinco: de las localizaciones a la yeguada

Compartir







Tras el envenenamiento de los cuatro caballos de la finca señorial ligada al Marquesado de Monteclaro, la familia pide justicia al SEPRONA para resolver quién es el responsable de lo sucedido.

La teniente Alicia Hermida ha llegado hace poco ante su nuevo destino, sin embargo, pese a esperar un puesto en un entorno apacible, la trama de la familia Acuña marca un escenario más complejo y se introduce de lleno en descubrir todos sus entresijos para resolverlo. Tal es así, que después de ver numerosas denuncias, altercados por pertenencia a una banda criminal, la oficial pide que se registre las huellas al propio José Antonio Acuña. Además, el marido de Doña Rosario del monte muy preocupado hablando con Ricardo pidiendo "ceñirse al plan" para no dejar "flecos sueltos".

Por otro lado, Consuelo, la guardesa que nació en La Galana y muy íntima de la marquesa mantiene una conversación profunda con Héctor sobre la frágil salud de Doña Rosario: "¿Acabas de insinuar que puede que mi madre no llegue a verano?", le pregunta él. Asimismo, el hijo de Monteclaro tiene de nuevo un reencuentro con Marta, la veterinaria de la finca, quién se muestra muy ilusionada por su vuelta.

Además, Alicia y Miranda rebajan la tensión de la investigación conociéndose más personalmente hasta el punto de tratar temas íntimos entre risas, cómo el de conocer si a la teniente le gustan más las mujeres rubias o morenas. Sin embargo, todo se tuerce con la aparición de un cadáver que deja nuevos cabos abiertos en lo sucedido ¡Adelántate a lo que pasa en el siguiente capítulo de 'Pura Sangre' y dale al 'play'!