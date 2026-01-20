Telecinco.es 20 ENE 2026 - 09:00h.

Ángela Molina ha explicado cómo es su personaje, la marquesa de Monteclaro Rosario del Monte

Ángela Molina ha reconocido estar "absolutamente feliz" de participar y presentar la nueva serie de Telecinco, 'Pura Sangre', que se estrena el miércoles 28 de enero a las 23:00 y en la que da vida a la marquesa de Monteclaro, Rosario del Monte: "Interpreto a una madre, a una abuela y a una enamorada de los animales". En la finca en la que se desarrollan todos los hechos, su papel, Rosario, es la dueña de los caballos que crían.

En ese contexto, la familia Acuña descubre que cuatro de sus caballos han sido envenenados y necesitan que una investigación del SEPRONA esclarezca qué ha podido suceder. "El amor los los animales caracteriza a mi personaje", contaba Ángela Molina. Además, Rosario está casada con José Antonio Acuña, que es el responsable económico de la finca y tienen dos hijos, Héctor (interpretado por Aitor Luna) y Miranda (a la que da vida Amaia Salamanca).

Durante la investigación, salen a la luz una serie de informaciones, secretos y negocios que pondrán contra las cuerdas a los Acuña. ¿Qué papel desempeñará Ángela Molina con su personaje en este conflicto? Descúbrelo en 'Pura sangre' y no te pierdas el estreno de la serie el próximo 28 de enero a las 23:00h en Telecinco.