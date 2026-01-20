Pep Munné presenta a José Antonio Acuña, su personaje en 'Pura Sangre'

Telecinco.es 20 ENE 2026 - 16:00h.

Pep Munné interpretará a José Antonio Acuña en la nueva serie de Telecinco, 'Pura Sangre' que se estrena el próximo miércoles 28 de enero a las 23:00. "Mi personaje es el marqués consorte, el marido de Rosario", ha contado el actor en el vídeo en el que presenta a su personaje, que es el que encabeza este artículo. Su papel será el de la pareja de Rosario del Monte, marquesa de Monteclaro, interpretada por Ángela Molina.

Según explica, José Antonio Acuña es un empresario de éxito en diferentes empresas nacionales y lleva la parte económica de la finca del marquesado de Monteclaro: "Él es el que se preocupa de que los caballos sean rentables y no deficitarios. Esa es su preocupación principal", explicaba Pep Munné al hablar de su personaje en la serie.

Sinopsis de la serie

'Pura Sangre' se sitúa en La Galana, una finca histórica del Marquesado de Monteclaro dedicada, entre otras actividades, a la cría de caballos de pura raza. La historia arranca con el envenenamiento de cuatro caballos, incluido Caporal, valorado en millones, lo que lleva a la familia Acuña a exigir justicia.

La teniente Alicia Hermida (interpretada por Blanca Romero) investiga el caso y descubre que el sabotaje es solo la punta de un conflicto antiguo con raíces económicas, políticas y personales, cargado de secretos familiares. Lo que parecía un destino tranquilo para ella se transforma en un entorno cada vez más tenso, agravado por una relación inesperada que amenaza el frágil equilibrio de los Acuña.