Llega ‘Aída y vuelta’ a los cines, una película que funciona como spin-off de la histórica serie, 'Aída', que ya terminó hace 12 años. En la alfombra roja del preestreno, celebrada en los Cines Callao de Madrid, tuvo lugar esta semana el emotivo reencuentro de sus protagonistas. El regreso del reparto estuvo marcado por las sonrisas, los abrazos y el profundo cariño con el que los actores hablan hoy de unos personajes que forman parte de la memoria de toda una generación.

La película, dirigida por Paco León, retoma el universo de ‘Aída’, la serie que arrancó en 2005 como spin-off de ‘7 vidas’ y que dejó huella con sus personajes entrañables y su humor irreverente. Sin embargo, lejos de extender la historia de forma cronológica, 'Aída y vuelta' recrea el rodaje de un supuesto último episodio en 2018, combinando ficción y realidad. Este enfoque permite que los actores interpreten tanto a sus míticos personajes como a versiones ficticias de sí mismos, con una sorpresa final pensada para satisfacer a los seguidores más fieles de la serie.

Un reencuentro marcado por la emoción y el recuerdo

Durante la premier, varios de los protagonistas compartieron en exclusiva cómo ha sido volver a ponerse en la piel de unos personajes que marcaron sus carreras y que, con el paso del tiempo, se han convertido en parte de la cultura popular.

Para Carmen Machi, Aída García es un recuerdo muy querido, ligado a una etapa irrepetible de su vida. La actriz guarda al personaje con enorme cariño y reconoce que, con los años, el afecto del público hacia Aída no ha hecho más que crecer. Su figura se ha convertido en un símbolo respetado y querido por personas de perfiles muy distintos, reflejo del vínculo tan especial que la serie logró establecer con la sociedad.

Marisol Ayuso, inolvidable Eugenia, coincide en esa mirada serena al pasado. El tiempo ha pasado, pero el cariño permanece, especialmente cuando recuerda todo lo vivido junto a sus compañeros y los momentos compartidos durante el rodaje.

En el caso de Miren Ibarguren, reencontrarse con Soraya ha sido incluso más emocionante de lo esperado. Volver a interpretarla le ha permitido reconectar con una parte muy especial de su carrera y disfrutar de nuevo de una comedia que sigue despertando cercanía y sonrisas. Pepa Rus, por su parte, vivió el regreso de 'La Macu' de una forma muy natural, dejando que el personaje apareciera poco a poco, casi solo, como si el tiempo no hubiera pasado.

Para Pepe Viyuela, Chema nunca se fue del todo. El actor reconoce que el personaje ha estado presente durante todos estos años, tanto en el recuerdo del público como en su propia trayectoria profesional, ocupando un lugar muy especial entre todos los papeles que ha interpretado.

'Aída y vuelta' se presenta así como un homenaje cargado de emoción a unos personajes que hicieron reír, emocionaron y reflejaron, desde el humor, realidades muy reconocibles. Un reencuentro desde la gratitud y la memoria colectiva que demuestra que 'Aída' no fue solo una serie de éxito, sino una historia compartida que sigue viva muchos años después.

