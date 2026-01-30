El intérprete polifacético se ha puesto al mando de 'Aída y vuelta' y nos cuenta cómo fue dirigir a sus compañeros

Paco León, sobre cómo ha evolucionado el humor: "Es más fácil de explicar viendo la película"

Madrid vivió en estos días una noche de cine y nostalgia con el estreno de ‘Aída y vuelta’, la esperada película dirigida por Paco León que llegó a la gran pantalla tras años de súplicas por parte de los fans que añoraban un nuevo capítulo de sus icónicos personajes. El evento, celebrado con alfombra roja en un abarrotado cine de la capital, reunió a gran parte del reparto original como Carmen Machi, Melani Olivares o Miren Ibarguren y a numerosas personalidades del cine y la televisión española, en lo que se convirtió en una celebración que mezcló cariño, emoción y tendencias de estilo con un marcado ‘dress code’: todos debían llevar rojo, negro o blanco.

La película, que se estrenará oficialmente en cines de toda España el 30 de enero de 2026, supone el retorno cinematográfico de una de las comedias más queridas de la televisión. ‘Aída y vuelta’ no es simplemente una secuela tradicional, sino una obra de metacine que juega con la frontera entre realidad y ficción: retrata el rodaje de un “último episodio” ficticio de la serie, explorando tanto los personajes como los propios actores que los interpretan.

Así se siente Paco León como director

Durante la presentación, Paco León habló abiertamente sobre su experiencia detrás de la cámara. En una entrevista para esta web y que puedes visualizar dando play, el actor respondió a nuestra curiosa pregunta: Dijiste que no querías ser director, ¿cómo lo llevas? Con honestidad, León explicó: “Me gusta todo. Me gusta mucho dirigir, pero esto es un proceso de dos años, por ejemplo, y también me gusta. En cuanto termine, empiezo una película en Barcelona que se llama ‘La Roja’. Y yo encantado de decir 'qué digo, dónde me pongo' y hacer de actor y que me dirijan. Yo disfruto de las dos cosas.”

Acerca de lo que le aporta estar al mando, el hijo de Carmina Barrios también quiso explicar que esto le permite sacar de otros compañeros de profesión lo que él no es capaz de hacer: “Llegas un poco más lejos”, añadió.

Así es Paco León como director, según Pepe Viyuela

Pepe Viyuela y Paco León estuvieron casi una década compartiendo bastidores y el mismo escenario de rodaje que imitaba un barrio obrero de una gran ciudad cuyo nombre era 'Esperanza Sur'. Ahora, han vuelto a compartir juntos el mismo proyecto, pero con una pequeña diferencia: Chema Martínez, su personaje, estaba bajo las órdenes de Paco. "Yo creo que Paco tenía una labor complicada porque dirigía a amigos y compañeros y lo ha hecho muy bien porque ha sabido mantener el lugar de la autoridad. Pero al mismo tiempo tampoco ha perdido el pulso del amigo, con lo cual nos hemos sentido muy cómodos".

Dale play para ver las declaraciones al completo.