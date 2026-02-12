Avance del cuarto capítulo de 'Pura Sangre': un nuevo crimen salpica a La Galana

telecinco.es 12 FEB 2026 - 00:55h.

En el cuarto capítulo, la Guardia Civil investiga un nuevo crimen que afecta a La Galana

Ya puedes ver en Mediaset Infinity el tercer capítulo de 'Pura Sangre'

Compartir







En el cuarto capítulo de 'Pura Sangre', la Guardia Civil comienza a investigar un nuevo crimen que afecta a La Galana, la finca de los marqueses de Monteclaro en la que ya investigaban la muerte de cuatro caballos, que continúa sin esclarecerse, aunque la autopsia ha confirmado que no fue un envenenamiento casual, sino provocado, pues Caporal y los otros animales murieron por el efecto de un matarratas.

La teniente Alicia Hermida y sus compañeros se implican en esta nueva investigación que comienza cuando aparecen en la llamada 'Casa del Cerro', que se encuentra dentro de La Galana, dos cadáveres. La familia Acuña del Monte se muestra preocupada por este nuevo crimen dentro de las lindes de su finca. Jacobo es el único que sabe lo que ocurrió en esa casa.

Luis sigue estando en la lista de sospechosos de la Guardia Civil por las pistas que apuntan a su presencia en La Galana la noche de la muerte de los cuatro caballos envenenados. El sobrino de Fernando Vázquez se encuentra cada vez más angustiado con la situación.

La familia Acuña del Monte y el resto de miembros de La Galana se despiden de Caporal, al que entierran en un lugar cerca del lago.