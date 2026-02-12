Logo de telecincotelecinco
Logo de Pura sangrePura sangre
Pura sangre

Avance del cuarto capítulo de 'Pura Sangre': un nuevo crimen salpica a La Galana

Avance del cuarto capítulo de 'Pura Sangre'
Jacobo Valverde oculta un gran secreto. Telecinco
telecinco.es
Compartir

En el cuarto capítulo de 'Pura Sangre', la Guardia Civil comienza a investigar un nuevo crimen que afecta a La Galana, la finca de los marqueses de Monteclaro en la que ya investigaban la muerte de cuatro caballos, que continúa sin esclarecerse, aunque la autopsia ha confirmado que no fue un envenenamiento casual, sino provocado, pues Caporal y los otros animales murieron por el efecto de un matarratas.

La teniente Alicia Hermida y sus compañeros se implican en esta nueva investigación que comienza cuando aparecen en la llamada 'Casa del Cerro', que se encuentra dentro de La Galana, dos cadáveres. La familia Acuña del Monte se muestra preocupada por este nuevo crimen dentro de las lindes de su finca. Jacobo es el único que sabe lo que ocurrió en esa casa.

PUEDE INTERESARTE

Luis sigue estando en la lista de sospechosos de la Guardia Civil por las pistas que apuntan a su presencia en La Galana la noche de la muerte de los cuatro caballos envenenados. El sobrino de Fernando Vázquez se encuentra cada vez más angustiado con la situación.

La familia Acuña del Monte y el resto de miembros de La Galana se despiden de Caporal, al que entierran en un lugar cerca del lago.

Temas