La bonita historia de amistad entre Ángela Molina y Maru Valdivielso: "Ha sido una maravilla conocernos"

Telecinco.es 25 FEB 2026 - 18:30h.

La actriz recibe con una sonrisa los halagos de su compañera de reparto y nos cuenta que la química fue tan real que afectó a sus personajes

En 'Pura Sangre', las traiciones y los secretos están a la orden del día, pero cuando las cámaras se apagan, la realidad del set es muy distinta. Hace poco, Maru Valdivieso se preguntaba en voz alta cómo es posible mantener esa belleza y magnetismo después de tantos años de carrera, refiriéndose a la gran mujer, Ángela Molina. Ahora, hemos querido ser mensajeros de ese cariño y trasladarle ese piropo a su destinataria, y la respuesta es una lección de humildad y cariño.

Con la sonrisa y esa sinceridad que le caracteriza y le envuelve siempre, Ángela no solo recoge ese halago, sino que le devuelve el elogio multiplicado, transformando un cumplido estético en una declaración de amor profundo. Para ella, Maru no es solo una compañera, es un alma gemela con la que ha sido "una maravilla conocerse".

Cuando la realidad supera a la ficción

Los personajes de ambas actrices necesitan esa conexión. Ángela es la Marquesa de Monteclaro y Maru encarna a la guardesa de la finca donde ocurren los hechos. Es una persona de extrema confianza de la Marquesa y por lo tanto la complicidad entre ellas era fundamental.

Dada la filosofía de trabajo de Molina, que tal como nos ha contado siempre "trabaja desde sí misma", poniendo su propia verdad en cada papel, en este caso no tuvo que hacer grandes esfuerzos: con Maru, esa verdad fluía y la confianza entre ambos personajes de la ficción era la confianza que ellas habían construido personalmente, por fuera del guion.

Ángela revela que han interpretado a dos personajes que "prácticamente recogían el amor" que se han llegado a tener ellas, la ficción nutrió de la realidad. Es decir, no hizo falta actuar el afecto, el vínculo real "favoreció ese trabajo", permitiendo que la emoción fluyera a través de las líneas del guion y traspasara la pantalla sin esfuerzo.

La máscara de Maru se cae ante Ángela

Esta conexión es aún más sorprendente si pensamos en cómo describió Maru Valdivieso a su propio personaje. Nos dijo que interpretaba a una mujer "reflexiva e imparable", alguien muy alejado de ella misma, una mujer cerebral que requería construir una máscara compleja.

Sin embargo, parece que ante Ángela, esa frialdad del personaje se deshacía. Aunque Maru disfrute el reto de ser alguien opuesto a su realidad, la calidez de Molina logró que, en sus escenas conjuntas, la humanidad de ambas actrices brillara por encima de la trama. Donde el guion ponía diálogos, ellas ponían corazón, creando un refugio de complicidad en medio de la tormenta de 'Pura Sangre'.

Dale play al vídeo para ver la tierna reacción de Ángela Molina y descubrir la historia de una amistad que traspasa las pantallas y llega a casa.