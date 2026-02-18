La actriz interpreta a Consuelo Cifuentes, la guardiana de la la finca señorial de La Galana, patrimonio de los marqueses de Monteclaro

‘Pura Sangre’ es un drama de misterio, familia y pasiones que se desarrolla en el mundo de la cría de caballos de pura raza. Creada por Nacho Faerna y Virginia Yagüe, y producida junto con Shine Iberia, la ficción promete enganchar a la audiencia con una trama centrada en el envenenamiento de los valiosos ejemplares equinos que desencadena una investigación llena de tensiones ocultas entre los personajes.

La historia arranca en la finca señorial de La Galana, patrimonio de los marqueses de Monteclaro. Allí, el semental más valioso, Caporal, junto a varios potros, aparece muerto por envenenamiento, lo que pone de manifiesto que bajo la aparente calma del entorno rural se esconden secretos de familia y enemistades históricas. La teniente Alicia Hermida (interpretada por Blanca Romero), experta y carismática, asume la investigación, convencida de que detrás del sabotaje hay motivos más profundos que un simple ataque contra los animales.

Así ha preparado Maru Valdivielso su papel como Consuelo Cifuentes

Un papel clave en este universo lo interpreta Maru Valdivielso, quien da vida a Consuelo Cifuentes, la guardesa de La Galana. Consuelo procede de una familia con tradición como cuidadores de la finca y, tras la muerte de sus padres, accede a quedarse como guardiana por petición expresa de la marquesa. En la trama, es una figura discreta, leal y conocedora de todos los rincones de la propiedad, además de tener una conexión emocional muy particular con los secretos que se esconden en ella.

En la rueda de prensa de presentación de la serie, Maru Valdivielso respondió - como puedes visualizar dando play al vídeo que encabeza la noticia - a preguntas sobre cómo ha preparado un personaje que implica tanta actividad física: explicó que cree que la eligieron porque siempre ha sido muy deportista y que, aunque correr por el campo es duro, se “preparó a nivel individual en el gimnasio, fortaleciendo piernas y tobillos”, además de elegir un calzado adecuado para la acción. También aseguró que se enganchó a este tipo de deporte al aire libre.

¿Qué es lo que más le ha emocionado de su personaje?

Sobre qué le emocionó de construir a Consuelo, la actriz señaló que fue el reto de interpretar a una madre adoptiva, algo que no ha vivido personalmente, y explorar cómo se relaciona con una hija que no ha tenido de forma biológica, así como el trasfondo emocional de esa relación y su impacto en la historia del personaje. Un reto que ha superado con creces en su carrera profesional y que ahora podremos ver en cada capítulo nuevo de la serie que se emite los lunes a las 23:00 horas en Telecinco.