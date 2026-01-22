Telecinco.es 22 ENE 2026 - 09:00h.

Maru Valdivielso da detalles de Consuelo, la guardesa de La Galana, a la que interpreta en 'Pura Sangre'

Maru Valdivielso es actriz y da vida a Consuelo Cifuentes en la nueva serie de Telecinco, 'Pura Sangre', que se estrena el miércoles 28 de enero a las 23:00. Su personaje es la guardesa de la finca: "Es hija de los guardeses de toda la vida y cuando sus padres mueren, Rosario del Monte, la marquesa de Monteclaro, le propone que ella se quede con el puesto", explica Maru. Ante esta proposición, su personaje no puede decir que no y por eso se vuelve de Madrid para la finca.

Consuelo de ese modo se convierte en la mano derecha de Rosario, creando una relación muy cercana en la que compartirán distintas confidencias. Como guardesa de la finca de La Galana, tiene un papel clave. Es discreta, leal y conoce todos los rincones de la finca, así como los secretos que se esconden en ella.

Además, ante la aparente calma en la finca de la que es guardesa, ocurre un terrible suceso que hará tambalear la paz familiar. Cuatro caballos serán envenenados, poniendo en cuestionamiento a los Acuña y a todos los personajes que les rodean. Descubre la historia de esta familia al completo en el estreno de 'Pura sangre' el próximo miércoles 28 de enero a las 23:00h en Telecinco.