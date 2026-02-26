Avance del sexto capítulo de 'Pura Sangre': un impactante hallazgo da un giro a la investigación

telecinco.es 26 FEB 2026 - 00:55h.

En el pozo de La Galana, la Guardia Civil ha hecho un impactante hallazgo que ha desconcertado a los Acuña del Monte

En el quinto capítulo de 'Pura Sangre', que ya está disponible en Mediaset Infinity, un hallazgo en el pozo en plena investigación en La Galana ha sorprendido a la Guardia Civil. En el sexto capítulo, el capitán Elías Cano y la teniente Alicia Hermida tienen que replantearse la investigación e informar a la familia Acuña del Monte y a la guardesa Consuelo, que se ha quedado muy impactada.

En paralelo, Camino Vázquez continúa su propia investigación para ayudar a su primo Luis, que está convencida que es inocente. Tras haber conseguido una valiosa pista en el bar en el que su primo conoció a Lola, la joven con la que pasó la noche cuando los caballos fueron envenenados, pone rumbo a la localización en la que cree que la encontrará. Además, Héctor se ha convertido ya en su mayor confidente y le cuenta cuál es su plan.

La Guardia Civil recibe unas imágenes en las que se ve que Luis Robles sí que estuvo en la Casa del Cerro y el capitán Elías Cano le pide explicaciones, ya que él mantenía que no había estado en esa casa de pastores en la que murieron Lidia y Toni días atrás.

Por su parte, Jacobo tiene un encontronazo con Olga, la temporera que le pidió dinero para montar su propia clínica de fisioterapia a cambio de su silencio, porque ella sabe que su amiga Lidia murió la noche en la que iba a reunirse con él en la Casa del Cerro por mediación de Toni.