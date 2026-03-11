Define 'Pura Sangre' en tres emojis: así "dibujan" la trama los actores de la serie

Telecinco.es 11 MAR 2026 - 19:00h.

Los protagonistas aceptan el reto de sintetizar la trama en tres iconos: caballos, tiovivos, sangre y... ¿moscas?

Todos los episodios de 'Pura Sangre', en Mediaset Infinity

Compartir







Tras el estreno de 'Pura Sangre', la audiencia empieza a digerir un primer capítulo cargado de tensión, silencios y una atmósfera rural que se ve tan bella como peligrosa. Definir una trama con tanto contenido, donde se mezclan desde la investigación policial, hasta los secretos de la familia no es tarea fácil. Sin embargo, les hemos propuesto un juego a sus protagonistas en este vídeo: describir la esencia de la serie utilizando únicamente tres emoticonos.

El resultado funciona perfectamente para intuir lo que nos espera en los próximos capítulos de esta nueva serie de ficción. Como era de esperar, hay dos símbolos que se repiten casi por unanimidad, son el sello de identidad de esta historia: el caballo 🐎 y la gota de sangre 🩸.

PUEDE INTERESARTE

La elección del caballo no sorprende a nadie, ya que los actores nos adelantaron en entrevistas anteriores que iba a ser el alma de la producción, teniendo incluso que dar clases para ser los mejores jinetes. Sabemos que Amaia Salamanca se ha convertido en una autentica experta de la equitación, al igual que Jaime Zatarain, mientras que para Blanca Romero estos animales suponían un gran desafío. Que el emoji del caballo sea el más repetido confirma que estos animales no son simple atrezzo, sino el motor que mueve toda la historia y los conflictos de los personajes.

El segundo icono, la sangre, nos recuerda que estamos ante un thriller y que 'Pura Sangre' no es un drama sin más, es una historia donde la violencia está presente. Sin embargo, lo más interesante surge cuando actores como Jaime o Berta Bolufer entre otros eligen el corazón ❤️. Seguro que no solo representa el romance, que habrá, sino las lealtades familiares también.

Por último, el detalle más curioso y quizás el más descriptivo de los emojis que varios actores han mencionado o elegido: la mosca 🪰. Lejos de ser una anécdota, este insecto resume a la perfección el tono realista y a veces incómodo de la serie. 'Pura Sangre' muestra un campo real, con calor, suciedad y molestia, alejándose de las visiones más idealizadas que se pudiera tener. Esa realidad del campo, entre animales, al sol con mucho calor, dio pie a situaciones surrealistas y el reparto nos confiesan algunas de las anécdotas que pasaron durante el rodaje.

Las moscas representan esa crudeza, lo que zumba alrededor de los secretos que se están pudriendo al sol. Si quieres ver qué combinación exacta ha elegido cada actor y cómo justifican sus elecciones entre risas, no te pierdas el vídeo completo.