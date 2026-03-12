Telecinco.es 12 MAR 2026 - 01:00h.

En el octavo capítulo de 'Pura Sangre', los hermanos Acuña afrontan sus problemas y descubren la última voluntad de su madre

¡Ya puedes ver en Mediaset Infinity el séptimo capítulo de 'Pura Sangre'!

En el séptimo capítulo de 'Pura Sangre', Consuelo le contó a Héctor Acuña que Carmen es su hija biológica, fruto de su relación con Fátima y le cuenta cómo murió su novia de juventud y qué pasó con su cuerpo. El episodio se encuentra disponible en Mediaset Infinity, como todos los anteriores de la serie. En el octavo capítulo, el hijo de los marqueses de Monteclaro tendrá que afrontar esta realidad.

Su hermana Miranda también va a abordar sus problemas: discute con Alicia y su relación con Jacobo se encuentra en un punto crítico tras descubrir que le ha mentido y que su hijo Yago le pilló dándole dinero a una trabajadora de la finca y encontró una complemento de pelo de mujer en la parte trasera de su coche.

Jacobo tiene que declarar ante la Guardia Civil y se encara con la teniente Hermida, a la que acusa de haber planeado "un complot" para "acabar" con él tras haber mantenido un encuentro íntimo con Miranda.

La lectura del testamento de la marquesa deja a todos impactados. Consuelo lee la carta que la marquesa le escribió poco antes de morir y descubre su última voluntad.