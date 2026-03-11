La actriz que superó su alergia a los caballos para sumarse a 'Pura Sangre'

telecinco.es 11 MAR 2026 - 08:00h.

Acentos, caballos, exigencia física y primeras veces: los actores de Pura Sangre cuentan qué ha sido lo más desafiante de sus personajes

Amaia Salamanca y Aitor Luna, en exclusiva: así han construido a los hermanos Acuña en 'Pura Sangre'

Compartir







Caballos, acentos, heridas físicas y emocionales, primeras veces interpretativas y un ritmo de rodaje exigente. 'Pura Sangre' no solo pone a prueba a sus personajes, también a quienes los interpretan. El reparto de la serie ha hablado en exclusiva para esta web sobre cuál ha sido el mayor reto al que se han enfrentado al dar vida a esta historia marcada por la tradición, el poder y los secretos familiares.

Para Amaia Salamanca, que interpreta a Miranda Acuña, la dificultad no estaba tanto en lo emocional como en lo físico. Su personaje pertenece desde siempre al mundo ecuestre y eso exigía una naturalidad absoluta sobre el caballo. “Una cosa es montar y otra hacer como que llevas toda la vida montando”, explica la actriz, que se preparó con clases y entrenamiento para que cada gesto resultara creíble.

En el caso de Pedro Casablanc, el reto pasó por algo más sutil pero igual de determinante: la voz y la forma de hablar. Para construir a Fernando Vázquez, presidente de la cooperativa agraria local y antagonista del marquesado, el actor trabajó el “perfume fonético” del mundo rural, diferenciándolo del registro urbano y dotando al personaje de una identidad muy concreta.

Uno de los desafíos más complejos lo asumió Blanca Romero, que da vida a Alicia Hermida, teniente del SEPRONA. Por primera vez en su carrera tuvo que cambiar de acento para interpretar a un personaje asturiano y, además, construir a una mujer abiertamente lesbiana. La actriz reconoce que tuvo que decidir desde qué lugar abordar al personaje y qué tono darle, explorando registros nuevos para ella.

Para Jaime Zatarain, el reto fue tan literal como simbólico. Una exigencia física que conecta directamente con el universo de la serie y con la presencia constante de los caballos en la narrativa. Más personal fue la experiencia de Eva Ugarte, que interpreta a Marta Uribe, la veterinaria de la finca. A pesar de amar los caballos, la actriz sufría una fuerte alergia que le impedía siquiera acercarse a ellos. En el vídeo cuenta cómo lo ha superado.

Para Berta Bolufer, uno de sus primeros grandes proyectos, el reto fue distinto: adaptarse a un entorno profesional nuevo. Aunque el personaje fluyó desde el principio, reconoce que enfrentarse a una producción de este calibre supuso un aprendizaje intenso, compensado por un reparto al que define como “absolutamente generoso”.

Todos estos desafíos se integran en el universo de 'Pura Sangre', una compleja red de intrigas familiares, tensiones económicas y conflictos morales. Así, entre acentos, caballos, alergias y primeras veces, el reparto de 'Pura Sangre' demuestra que el mayor reto no siempre está en el guion… sino en hacerlo verdad.

Dale play para ver sus respuestas exclusivas.